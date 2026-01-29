Fortalece Isstech atención a derechohabientes

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) lanzó de manera oficial su aplicación móvil Isstech Digital, una herramienta tecnológica diseñada para modernizar y agilizar los servicios que se brindan a más de 80 mil afiliadas y afiliados en la entidad.

Esta plataforma tiene como objetivo transformar la forma en que las y los derechohabientes acceden a información, realizan trámites y gestionan su atención médica, de manera ágil, segura y desde cualquier lugar, lo que contribuye a evitar traslados innecesarios desde sus lugares de residencia hacia la capital del estado.

Descarga gratuita

La aplicación Isstech Digital, disponible para descarga gratuita en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para iOS, representa un gran avance en el proceso de modernización institucional y se alinea con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a garantizar servicios públicos eficientes, accesibles y de calidad para la población.

Compromiso institucional

Esta herramienta digital no solo pone a disposición una aplicación móvil, sino que brinda acceso, comodidad y seguridad a las y los afiliados, fortaleciendo el compromiso institucional con su bienestar y acercando los servicios para que puedan gestionarse con confianza y sin barreras.

Con el lanzamiento de Isstech Digital, el Instituto reafirma su compromiso con la innovación, la mejora continua y la atención oportuna, consolidando acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las y los trabajadores del estado y sus familias.