Fortalece la Educación Dual con capacitación

Con el objetivo de fortalecer la implementación del modelo educativo dual, se realizó la capacitación titulada “Estrategias Claves para una Operación Exitosa y con Calidad en la Educación Dual”, dirigida a directivos y personal académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech).

El evento se llevó a cabo en el Plantel 20 de San Cristóbal de Las Casas, bajo la dirección de Francisco Javier García Vásquez, director del plantel anfitrión, quien destacó la importancia de promover la vinculación entre la formación académica y el sector productivo.

Durante la capacitación, se resaltó que el modelo dual permite a las y los estudiantes complementar su aprendizaje teórico con experiencias prácticas en entornos laborales, fortaleciendo su preparación académica y técnica, así como sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Se reconoció el liderazgo del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien ha impulsado de manera decidida la consolidación del modelo dual en el estado, alineando las acciones del Colegio con la visión educativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar una educación incluyente, pertinente y de calidad.

En representación de la cooperación internacional, Eduardo Calderón Cuevas, director en México de GOPA por encargo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), subrayó que la Educación Dual es un pilar estratégico para elevar la calidad educativa y mejorar la competitividad profesional de la juventud chiapaneca.