Fortalece la formación de servidores del pueblo

La presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), Lysette Raquel Lameiro Camacho, encabezó la ceremonia de entrega de 38 títulos de Maestría en Administración y Políticas Públicas, 23 de Maestría en Educación y cinco de Doctorado en Administración Pública.

Lameiro Camacho estuvo acompañada por Adriana Mercedes Ramos Díaz, titular del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chiapas, y por Francisco Chacón Sánchez, secretario del Humanismo del Gobierno del Estado de Chiapas.

Mensaje

En su mensaje, la titular del IAP Chiapas expresó “Como rectora de este instituto, me siento profundamente honrada de acompañarlos en este gran momento. Ustedes no solo han ampliado los límites del conocimiento, sino que han demostrado que el saber no es estático, que la verdad no se hereda, sino que se busca, se construye y se defiende. Hoy se gradúan como doctores y maestros, pero también como referentes, pues Chiapas, México y el mundo los reciben no solo como expertos, sino como líderes. La humanidad entera necesita personas comprometidas, valientes y profundamente humanas como ustedes”.

Por su parte, Adriana Mercedes Ramos Díaz destacó “Hoy celebramos el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes concluyen su Maestría y Doctorado en Administración Pública. Este logro no solo refleja conocimiento, sino también una profunda vocación de servicio y un deseo genuino de transformar nuestras instituciones. En tiempos donde la gestión pública enfrenta grandes desafíos, el país necesita profesionales que actúen con ética, visión y sensibilidad humana. Que este título sea no solo una meta alcanzada, sino el inicio de una vida profesional guiada por la honestidad, la excelencia y el compromiso con México”.

Mensaje de los egresados

A su vez, Raúl Rodríguez, secretario general del IAP Chiapas, en representación de los egresados, compartió: “Hoy comprendemos que ser maestro o doctor no significa tener todas las respuestas, sino mantener viva la curiosidad, seguir preguntando y aprendiendo. Significa poner el conocimiento al servicio de los demás, con ética, sensibilidad y compromiso humano. El mundo necesita personas que piensen con humanismo y sientan con empatía; que vean más allá del éxito personal y trabajen por el bienestar común. Esa es la esencia de esta celebración: no solo reconocer lo que hemos logrado, sino comprometernos con lo que viene. Que este día sea un punto de partida, no un punto final”.