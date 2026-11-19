Como cierre de las actividades académicas de 2026, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II, entregó constancias a estudiantes de primero a décimo semestre por su participación en cuatro cursos teórico-prácticos que complementaron la formación en las aulas con trabajo directo con animales, tanto en las instalaciones de esta unidad académica, como en unidades de producción del sector.

Actividades

El Tercer Curso de Actualización en Medicina Veterinaria de Équidos en Chiapas (III Amvech), el Curso-Taller de Manejo de Ganado Bovino para Pista, el Curso de Inseminación Artificial y el Curso de Nutrición y Formulación de Raciones para Bovinos de Engorda fueron organizados por distintos grupos de estudiantes y autoridades académicas, con el apoyo de productores y empresas del sector agropecuario.

En conjunto, estas actividades, que impulsan una formación integral de los jóvenes, sumaron 598 participaciones de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y de distintas instituciones de educación superior.

Durante la entrega de constancias, el rector Oswaldo Chacón Rojas señaló que estas actividades extracurriculares y de actualización, además de contribuir a los objetivos académicos de la universidad, representan un puente de vinculación entre la institución y los productores, al permitir conocer las necesidades y los retos del sector.

Expresó que la Unach trabaja para consolidar un sistema de enseñanza que permita a las juventudes formadas en sus aulas adquirir mayor experiencia práctica, conocimientos avanzados y contacto directo con el campo, brindándoles mayor certeza sobre su preparación y ofreciendo a los empleadores profesionales con capacidades acordes con las necesidades del sector.

Cercanía

En este marco, el fundador y presidente de Lácteos de Chiapas (Pradel), Sergio Zuarth Rojas, felicitó a la Facultad por impulsar una mayor cercanía y colaboración con los productores.

Detalló que todavía existen áreas de oportunidad que deben fortalecerse para que Chiapas alcance los primeros lugares en producción agrícola y pecuaria, por lo que consideró que estos ejercicios son de gran beneficio para ambas partes.

Por su parte, el propietario del Rancho Llano Alto, Federico Montejo Camacho, destacó que el conocimiento adquiere verdadero valor cuando se transmite y genera resultados en los sistemas de producción.

Asimismo, reconoció el compromiso de los futuros profesionistas y afirmó que los productores necesitan profesionales capaces de contribuir a mejorar sus actividades productivas.

Finalmente, el encargado de la Dirección de la Facultad, Jenner Rodas Trejo, agradeció la disposición de ambos productores para facilitar los cursos y las prácticas, que permiten a los estudiantes reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas, obtener experiencia en campo y conocer de primera mano la realidad del sector agropecuario chiapaneco.