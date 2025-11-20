Fortalece la identidad a través del diálogo

El Tecnológico Nacional de México Campus Cintalapa (TecNM) realizó con éxito el Conversatorio Juvenil Tec “Diálogos sobre el escudo de Chiapas”, un espacio dedicado a escuchar y valorar las voces de las y los jóvenes respecto a uno de los símbolos más representativos de nuestra identidad: el escudo estatal.

El encuentro fue moderado por Raúl Vázquez Espinosa, en representación de Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa. En su intervención recalcó que es fundamental que las y los jóvenes conozcan y valoren los símbolos que representan nuestra historia y cultura. “Este tipo de espacios nos permiten reflexionar sobre quiénes somos y cómo podemos contribuir al orgullo y fortalecimiento de nuestra identidad chiapaneca”, puntualizó.

Durante el conversatorio las y los estudiantes compartieron reflexiones relevantes sobre el origen, significado y representación cultural del escudo. Además, coincidieron en la importancia de contar con un símbolo que fortalezca la identidad chiapaneca y que integre de manera justa la presencia de los pueblos originarios, pilares históricos y culturales del estado.

Por su parte, Olga Luz Espinosa, directora general del TecNM Campus Cintalapa, celebró la realización de este ejercicio de diálogo y reconoció el impulso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como del secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, quienes promueven la apertura de espacios donde las juventudes son protagonistas en la construcción de políticas y reflexiones sobre la identidad chiapaneca.