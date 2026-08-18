Fortalece la Unach formación veterinaria

Con el objetivo de fortalecer el mejoramiento genético del hato ganadero chiapaneco, mediante la evaluación objetiva de aspectos como eficiencia alimenticia, fertilidad, comportamiento y conformación, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unach puso en marcha el Programa Institucional de Evaluación Integral de Sementales Bovinos, también denominado: Prueba de Comportamiento.

Este programa contempla la evaluación, durante un periodo de cuatro meses, de 23 ejemplares de tres razas bovinas, propiedad de productores ganaderos del estado.

En este proceso, estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria realizarán un seguimiento integral de los animales, que incluye monitoreo de peso, alimentación, aseo, manejo y comportamiento, con el propósito de determinar las condiciones óptimas para su desarrollo y seleccionar aquellos ejemplares con mejores características para convertirse en sementales y contribuir al mejoramiento genético de los hatos chiapanecos.

Durante la presentación del programa, estudiantes participantes explicaron que los resultados de esta evaluación serán dados a conocer durante la Feria Chiapas 2026, lo que permitirá a los propietarios contar con información objetiva para tomar mejores decisiones sobre el manejo y desarrollo de sus animales y, con ello, contribuir a elevar la calidad de sus hatos.

Luego del corte de soga que marcó el inicio de los trabajos y en el marco de la celebración del Día del Veterinario, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que este programa representa una muestra del cambio en el modelo de formación profesional, al permitir que el estudiantado desarrolle de manera práctica las habilidades y conocimientos que requiere el ejercicio de la medicina veterinaria.

En este marco, Chacón Rojas reconoció y agradeció la confianza depositada en la Unach por los ganaderos Gregorio Domingo Oropeza Guillén, Alfredo D’Argence Zardain y Mauricio Lastra Escudero, a quienes entregó reconocimientos por su participación y por contribuir al establecimiento de vínculos entre la academia y el sector productivo, así como a la formación integral de los profesionales de la medicina veterinaria en Chiapas.

Por su parte, el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, Héctor Albores Cruz, destacó el trabajo conjunto que la Unach y esa dependencia han desarrollado desde el inicio de la actual administración, siempre con el propósito de generar beneficios para el sector agropecuario de Chiapas.

Trabajo

Este tipo de actividades tenía más de 25 años sin llevarse a cabo en el estado y que, con el apoyo de las nuevas tecnologías, actualmente es posible ampliar la evaluación de los ejemplares para conocer diferentes características, incluso aspectos relacionados con los genes de los que son portadores, lo que permite identificar cualidades específicas de cada raza y de los animales evaluados.