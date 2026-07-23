Fortalece Luis Pedrero coordinación con Indaabin

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, sostuvo una reunión con el presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Pablo Escalona Almeraya, con el propósito de dar seguimiento a los avances en la conformación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Llano San Juan, ubicado en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

Como parte de la agenda económica del Gobierno del Estado, misma que está bajo su responsabilidad, y en concordancia con las políticas públicas que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Pedrero González realizó una amplia y detallada presentación acerca del proyecto, el cual permitirá detonar el desarrollo económico de Chiapas y del sureste del país.

Encuentro

Durante el encuentro se revisaron las acciones necesarias para fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, así como los trabajos orientados a avanzar en la consolidación jurídica, territorial y operativa de este proyecto estratégico para el estado.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración interinstitucional que permita generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo productivo de la entidad, y aprovechar las ventajas estratégicas de Llano San Juan.

Este Polo de Desarrollo representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, favorecer la instalación de empresas, generar empleos y fortalecer las cadenas productivas, contribuyendo a un crecimiento económico con bienestar para las familias chiapanecas.

Acompañantes

El secretario Luis Pedrero estuvo acompañado del subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, Pedro René Bodegas Neávez y del director de Desarrollo Industrial, Miguel Ángel Vázquez Castañeda.

De esta forma, la SEyT refrenda su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno de México, proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad y permitan construir nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para Chiapas.