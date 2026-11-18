Con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y promover el diálogo con los distintos sectores productivos de la entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en una reunión con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Delegación Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Reunión

Durante este encuentro, organizado por el delegado de la Canacar estatal, Raquel Gordillo Cano, el magistrado presidente sostuvo un diálogo con representantes de diversas organizaciones del autotransporte, en un espacio de acercamiento e intercambio de perspectivas sobre los retos que enfrenta este importante sector para el desarrollo económico y social del estado.

En este marco, se destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los sectores de la sociedad, reconociendo que la seguridad y la certeza jurídica son fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho, así como para generar condiciones que favorezcan el crecimiento y bienestar de las y los chiapanecos.

Justicia cercana

Con estas acciones, Moreno Guillén reafirma su compromiso de impulsar una justicia cercana y sensible a las necesidades de la sociedad, contribuyendo desde el ámbito de sus atribuciones a la construcción de un Chiapas más justo y seguro.