Reconocer la diversidad de Chiapas también significa comprender las distintas realidades de sus comunidades. Bajo esta visión, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó las jornadas del programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en los municipios de Huitiupán y Simojovel, fortaleciendo el diálogo directo con la ciudadanía y promoviendo una justicia humana y sensible a las características sociales y culturales de cada región.

Durante estos encuentros, el magistrado destacó la importancia de impartir justicia desde tres perspectivas fundamentales: de género, de niñas, niños y adolescentes, e interculturalidad.

En Huitiupán, Moreno Guillén sostuvo un diálogo abierto con la población, en el que presentó al personal judicial y respondió directamente las dudas e inquietudes de las y los asistentes. La jornada contó con una amplia participación ciudadana, cuyos representantes reconocieron la apertura de estos espacios para expresar sus necesidades de justicia y fortalecer la confianza en las instituciones.

La presidenta municipal de Huitiupán, Amalia del Carmen Ochoa Ramos, agradeció la visita y destacó que, por primera vez, un magistrado acudió a la localidad. Asimismo, reconoció los avances en materia de seguridad y justicia.

Desde Simojovel, tierra del ámbar y de profunda riqueza cultural, Moreno Guillén agradeció la anfitrionía de las autoridades y de la población, distinguiendo especialmente la presencia de la lengua tsotsil y la riqueza cultural de sus comunidades. En este encuentro subrayó la importancia de que las personas puedan acercarse a los servicios del PJE y superar las antiguas barreras que les mantenían distantes de las personas juzgadoras.