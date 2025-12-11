Fortalece Paquete Fiscal acciones de ERA: Mandiola

La LXIX Legislatura aprobó el Paquete Fiscal 2026. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Mandiola, aseveró que “hoy damos un paso muy importante para avanzar en el fortalecimiento de las acciones y políticas humanistas puestas en marcha por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde el primer día de su gestión”.

María Mandiola señaló que los resultados de las políticas estatales son palpables, “se reflejan en mayores índices de seguridad, en calles, colonias, comunidades, carreteras, municipios y regiones enteras que han recobrado la paz. El balance que encontramos en las finanzas públicas es el de una sociedad con un compromiso creciente y una participación cada vez más proactiva”.

La diputada de Morena destacó la importancia de las disposiciones que se establecen para mantener los niveles de capacidad financiera orientada al desarrollo económico y las mejoras en la infraestructura productiva y social, “la construcción de dichas capacidades se refleja claramente en el Dictamen sobre el Presupuesto de Egresos 2026. Un presupuesto con corazón, con orientación y con una vocación profundamente humanista”.

Reiteró que es un presupuesto “pensado especialmente en quienes más lo necesitan, con recursos en favor de la alimentación, los comedores comunitarios, la salud, la vacunación, y los derechos de nuestros pueblos indígenas. Un presupuesto que impulsa la infraestructura en obras que han sido anheladas por décadas, y mejoras al entorno de las y los chiapanecos. Un presupuesto con perspectiva de género, porque la igualdad y los derechos de las mujeres en Chiapas son Política de Estado”.

La diputada indicó que “por eso la sociedad participa, por eso las y los chiapanecos dan un paso hacia adelante en la confianza que depositan al contribuir al erario público, porque en el corazón de la transformación humanista se encuentra la política de Cero Corrupción.