Fortalece PC vigilancia ante lluvias intensas

El secretario de Protección Civil (PC) de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, encabezó la quinta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Emergencias, dando seguimiento a las acciones de atención ante el temporal de lluvias y fortalecer las medidas preventivas ante la continuidad de este pronóstico para los próximos días.

Hizo un llamado a las y los chiapanecos a mantener precaución y vigilancia permanente debido a las condiciones de lluvia, atender los avisos oficiales y, ante cualquier emergencia, solicitar apoyo a las autoridades.

Desarrollo ciclónico

Sostuvo que la Secretaría de PC del Estado de Chiapas mantiene acciones preventivas ante una zona de baja presión ubicada al sur del Golfo de Tehuantepec, que presenta condiciones favorables para su desarrollo ciclónico, lo que estaría favoreciendo el ingreso de humedad hacia Chiapas y, por consecuencia, lluvias de muy fuertes a intensas.

La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Socorro Jiménez Esquivel, dio a conocer que esta zona de baja presión mantiene potencial para un desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas, por lo que este domingo, lunes y martes se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible caída de granizo.

Depresión tropical

“Podríamos estar previendo que a más tardar el día de mañana tengamos una depresión tropical frente a las costas de Oaxaca y Chiapas”, explicó la especialista; independientemente de la evolución que pueda alcanzar este sistema, favorecerá el ingreso de humedad hacia el estado y añadió que la saturación de los suelos constituye un factor importante para la posible ocurrencia de afectaciones, principalmente en zonas vulnerables.

De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana (SIAT) que emite el Centro de Monitoreo de Riesgos de PC, se esperan lluvias intensas en las regiones Mezcalapa, De Los Bosques, Norte, Tulijá Tseltal Chol, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco; así como lluvias muy fuertes en: Metropolitana, Valles Zoque, Altos Tsotsil Tseltal, Meseta Comiteca Tojolabal, Maya, Selva Lacandona y Sierra Mariscal.

ERI

Cabe destacar que la Secretaría de PC mantiene desplegados cinco Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) en regiones prioritarias, reforzando el monitoreo y acciones preventivas ante posibles afectaciones.

Se pide a la población a extremar precauciones y a través de sus Comités Humanistas de Protección Civil mantener activo el monitoreo de las condiciones meteorológicas y los niveles de ríos, arroyos y zonas susceptibles de inundación; identificar y vigilar puntos críticos o zonas de riesgo, especialmente en zonas de ladera, cauces, vados, puentes y asentamientos vulnerables.

Cordero Rodríguez hizo un llamado a las autoridades municipales a mantener un monitoreo constante de todos los ríos y afluentes del estado y reportar oportunamente cualquier incremento, “no tenemos que esperar a que rebasen los ríos para en ese momento empezar a reportar. Tenemos que hacerlo de manera inmediata para que podamos tomar decisiones con anticipación”.

Refugios temporales

De igual forma solicitó verificar la disponibilidad y condiciones de refugios temporales, rutas de evacuación y sistemas de comunicación, fortalecer la difusión de medidas de autoprotección entre la población y mantener coordinación permanente con las dependencias estatales y federales para una atención oportuna de cualquier eventualidad.

Actualmente se encuentran activos 478 refugios temporales en el estado, con capacidad para atender a más de 24 mil 900 familias, equivalentes a más de 111 mil personas, en caso de ser necesario.