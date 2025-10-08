Fortalece Poder Judicial acciones para la AVGM

El Poder Judicial del Estado, a través de la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos, participó en un encuentro interinstitucional de seguimiento al Programa de Trabajo del Estado de Chiapas para la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), celebrada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En representación del Poder Judicial, la directora Margarita Esther López Morales, en su calidad de enlace oficial del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, participó en este espacio de intercambio, donde se revisaron avances, en atención a las problemáticas que presentan los 17 municipios de la zona indígena, para el cumplimiento de las medidas en materia de prevención, dentro del programa.

Estas acciones buscan fortalecer la respuesta institucional y garantizar que las mujeres y niñas en Chiapas vivan en entornos más seguros, justos y libres de violencia, en concordancia con la política pública impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y bajo el compromiso del Poder Judicial que encabeza el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, de consolidar una justicia con perspectiva de género y enfoque humanista.