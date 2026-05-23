Fortalece Poder Judicial la integración familiar

El Poder Judicial del Estado, presidido por el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, continúa impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y la construcción de entornos más seguros y armónicos, a través del programa Restaurando Vínculos: Educación Parental para la Paz Familiar y Social, que actualmente desarrolla sus actividades en seis distritos judiciales de manera simultánea.

En esta ocasión, como parte del penúltimo módulo del programa, la especialista Mónica Lisseth Quevedo Pérez impartió el tema “Un nuevo equipo” desde el distrito judicial de Pichucalco, donde madres, padres y personas tutoras participaron en actividades enfocadas en la reconstrucción de la dinámica familiar basada en la cooperación, el respeto mutuo y la corresponsabilidad.

Actividades

Durante las sesiones, se destacó la importancia de fortalecer la comunicación, promoviendo herramientas que permitan afrontar los desafíos familiares desde una perspectiva de diálogo, empatía y resolución pacífica de conflictos.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de paz y el fortalecimiento del tejido social desde el núcleo familiar, mediante programas que impulsan la convivencia armónica y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

Las y los especialistas que disertaron este módulo en los distritos judiciales fueron: en Tuxtla, Julio César Bravo Figueroa; en Comitán, Ana Lilia Cabrera Argüello; en Tapachula, Antonio Tovar Salas; en San Cristóbal, Christian Antonio Bonifacio Brieva Brieva; y en Villaflores, Paola Alicia Morales Rodríguez.