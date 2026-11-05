Fortalece Poder Judicial la profesionalización

Con la visión de seguir construyendo una justicia más humana para las y los chiapanecos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano Instructor en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), un espacio de trabajo orientado a fortalecer la preparación de quienes contribuyen a resolver conflictos mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

Durante la sesión, realizada en la Sala de Presidencia, Moreno Guillén destacó, en su carácter de presidente del Órgano Instructor, la trascendencia de este trabajo coordinado para el seguimiento a los procesos que permitan contar con personas facilitadoras debidamente capacitadas y certificadas, que acompañen a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones pacíficas a sus controversias.

Proceso

Por su parte, la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, en su calidad de secretaria técnica, condujo el desahogo del orden del día, que contempló la aprobación del proceso y la presentación del programa para la obtención de la certificación, con el propósito de establecer las bases para su preparación y acreditación.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado continúa impulsando una justicia que no solo encuentra respuestas en los juzgados, sino también en la escucha y la voluntad de construir acuerdos directamente desde la participación ciudadana, fortaleciendo los mecanismos que contribuyen a una cultura de paz.