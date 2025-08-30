Fortalece programas para el ciclo escolar 2025–2026

La Secretaría de Educación de Chiapas (SECH), a través de la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios (Copeyco), llevó a cabo la Reunión Estatal de Articulación de Esfuerzos, con la participación de enlaces de los distintos niveles educativos, delegaciones regionales y representantes de las Subsecretarías de Educación Estatal y Federalizada, con el propósito de estructurar el Plan de Trabajo para el ciclo escolar 2025–2026.

En representación del secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, Armando Rojas Hernández, coordinador de Copeyco, encabezó la presentación de proyectos estratégicos, orientados al fortalecimiento de la formación académica. Entre ellos destacan: La entrega de materiales de apoyo a docentes y centros de trabajo de educación especial, el impulso a programas de becas, el seguimiento a la implementación de estrategias nacionales como Vida Saludable, la certificación de Escuelas Promotoras de la Salud y el programa WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) en colaboración con Unicef.

En el marco de la presentación del proyecto, Rojas Hernández subrayó la puesta en marcha de la Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas, mediante la campaña “Aléjate de las drogas: El fentanilo te mata”, en apego a la visión de una educación integral y humanista, impulsada por el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.

Como parte de las acciones prioritarias, a través del programa “Ver Bien para Aprender Mejor”, se entregaron de manera gratuita 13 mil 510 lentes a niñas y niños de escuelas públicas en diversos municipios. Esta iniciativa se suma a la distribución de más de siete millones de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria y secundaria, asegurando que todas y todos los estudiantes cuenten con materiales desde el inicio del ciclo escolar.