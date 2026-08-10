Fortalece Sasil de León asambleas de Morena

La senadora Sasil de León participó en una Asamblea Informativa de Morena en Arriaga, donde compartió un mensaje de unidad y continuidad en la construcción de una patria generosa con el pueblo y los sectores más vulnerables.

En su mensaje frente a cientos de simpatizantes de Morena y sociedad civil, Sasil de León fue contundente al señalar que el rumbo de Chiapas ya está definido por mujeres y hombres trabajadores comprometidos con la grandeza del estado.

“Recorrer Chiapas, escuchar a la gente y convivir en unidad es un privilegio, nada se compara con sentir la confianza que me brindan en cada encuentro”, dijo.

La mejor herramienta

Recordó que las asambleas de Morena son la mejor herramienta para militantes y simpatizantes, organizadas desde el territorio para informar sobre el movimiento y fortalecer al partido con la atención de las necesidades de la gente.

En Arriaga se informó sobre la ruta del partido y se intercambiaron propuestas para fortalecer la atención del paradigma social y político de Morena.

En este marco, señaló que México tiene en Claudia Sheinbaum a una gran líder, por lo que corresponde a las y los mexicanos seguir en este rumbo que permita construir la patria justa que se anhela.

“Hoy en Arriaga siento el apoyo y la simpatía de un pueblo noble y me llena de orgullo saber que Chiapas está hecho de mujeres y hombres buenos, trabajadores y comprometidos, que con su esfuerzo diario sostienen la grandeza de nuestra tierra”, puntualizó la legisladora federal.