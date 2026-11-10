Fortalece SEyT la vinculación laboral

Con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y las personas buscadoras de empleo, la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), encabezada por Luis Pedrero González, realizó este lunes la Feria Nacional de Empleo San Cristóbal de Las Casas 2026, con la participación de más de 15 empresas que pusieron a disposición de la ciudadanía más de 300 ofertas laborales, tanto locales como foráneas.

En representación del titular de la dependencia, el secretario particular, Geovani Rosales Morales, participó en esta jornada de vinculación laboral, donde destacó la importancia de mantener una política cercana a la ciudadanía, que permita abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las y los chiapanecos, mediante el trabajo coordinado entre el gobierno, las empresas y las instituciones.

Durante su intervención, Rosales Morales reafirmó el compromiso institucional del titular de la SEyT de impulsar estrategias que favorezcan el acceso al empleo formal, fortalezcan la economía de las familias y contribuyan al bienestar social, en concordancia con la visión de prosperidad compartida que promueve el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Del mismo modo, el representante personal del secretario reiteró su agradecimiento a la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, por sumarse a las estrategias de vinculación laboral a favor de la población desempleada del municipio y de otros que conforman la región Altos. Asimismo, reconoció el trabajo del subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Marco Antonio Cancino González, y de su equipo, responsables de la organización de esta feria y de las acciones de vinculación laboral desarrolladas durante el año.

Por su parte, Marco Antonio Cancino González señaló que esta es la última feria de las 13 programadas durante el presente ejercicio 2026, con lo que se cierra un ciclo de actividades orientadas a acercar oportunidades laborales a la población.