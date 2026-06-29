Fortalece Sheinbaum el acceso a la vivienda

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de apoyos del programa Vivienda para el Bienestar, una política habitacional que destina 42 mil millones de pesos para construir 70 mil nuevas viviendas en Chiapas durante el sexenio.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez al frente de Chiapas y destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen como prioridad atender las necesidades del pueblo. Señaló que la política de vivienda busca garantizar el acceso a un hogar digno y accesible, además de combatir la corrupción en el Infonavit, al considerar que este derecho debe estar por encima de cualquier interés económico.

Avances y objetivos

Informó que ya se resolvieron cerca de cinco millones de créditos, en beneficio de aproximadamente 20 millones de personas, mediante la disminución de adeudos y la liberación de financiamientos. Asimismo, dio a conocer que el Programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de un millón 800 mil viviendas en todo el país durante el sexenio, con lo que se prevé favorecer a cerca de 30 millones de personas.

“No hay nada que haga más feliz a la presidenta que ver la alegría en sus rostros al recibir hoy una vivienda. Ahora se piensa en la gente, en las y los trabajadores”, expresó la mandataria federal durante este evento donde se entregaron 48 viviendas del desarrollo “Lacantún”, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como 401 constancias de finiquito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 503 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Crecimiento económico

Añadió que esta estrategia también impulsa el crecimiento económico y la generación de empleos, ya que la construcción de vivienda dinamiza diversos sectores productivos y fortalece la economía nacional. En ese sentido, indicó que el Programa Vivienda para el Bienestar aporta cerca de un uno por ciento al crecimiento económico del país al generar empleos directos e incentivar la actividad productiva.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la gira de trabajo realizada en Chiapas para fortalecer el bienestar de las y los chiapanecos. En ese marco, resaltó el respaldo otorgado en materia de vivienda y destacó que durante 2026 se entregarán más de 23 mil viviendas en la entidad. Asimismo, reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las distintas instancias federales para llevar este beneficio a más familias de los diferentes municipios del estado.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, afirmó que el Programa Vivienda para el Bienestar consolida una política pública que reconoce como derechos fundamentales el acceso a una vivienda digna, la certeza jurídica sobre el patrimonio y la reestructuración de créditos. Destacó que, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, esta estrategia transforma la vida de miles de personas al brindar mayor seguridad, bienestar y oportunidades de desarrollo, al tiempo que fortalece la economía y el tejido social de las comunidades.

Más de 20 mmdp

A su vez, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Chiapas el Programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 34 mil viviendas, con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos. Precisó que 19 mil 500 ya se encuentran contratadas y 3 mil 800 más serán contratadas en los próximos días, con el propósito de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias de menores ingresos mediante hogares amplios, bien ubicados y con servicios.

En representación de las personas beneficiarias del Programa Vivienda para el Bienestar, Miguel Ángel Ramírez Trujillo manifestó que acceder a una vivienda propia representa la oportunidad de brindar mayor seguridad, estabilidad y mejores condiciones de vida a las familias.

La Concordia

Como parte de esta gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum también encabezó la supervisión del Puente Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, donde explicó que, además de ser una obra de ingeniería especializada, tendrá un importante valor arquitectónico por sus características y diseño.

Señaló que esta infraestructura responde a la necesidad de mejorar la conectividad entre la Sierra Madre de Chiapas y la capital del estado, ya que actualmente las y los habitantes deben cruzar el río Grijalva mediante chalanas.

En su participación, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum su compromiso y amor por Chiapas. Destacó que el Puente Rizo de Oro fortalecerá la conectividad y agilizará la movilidad entre distintas regiones del estado, lo que se traducirá en mayor bienestar y prosperidad para miles de familias chiapanecas.

Asistieron a esta entrega el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras; el director general del Insus, Víctor Rubén Guzmán Dagnino; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll; la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como las y los beneficiarios de los programas.

Durante el recorrido de supervisión del Puente Rizo de Oro estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y la responsable del proyecto y directora del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez, entre otras personas invitadas.