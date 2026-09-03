Fortalece SSP a la Policía Municipal de Motozintla

Fortalecer a nuestras policías significa cuidar mejor a nuestra gente. Con ese propósito, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizó la entrega de cinco patrullas, uniformes, equipos de radiocomunicación y cámaras de videovigilancia a elementos de la Policía Municipal de Motozintla.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que detrás de cada unidad y cada elemento mejor equipado existe un objetivo mucho más importante: responder oportunamente cuando una familia necesita ayuda.

“Una patrulla no es solamente un vehículo nuevo; significa llegar más rápido cuando una familia necesita ayuda. Queremos policías preparados, equipados y, sobre todo, cercanos a su gente”, expresó Óscar Aparicio.

Acompañado del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y del presidente municipal de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, el titular de la SSP refrendó que la coordinación entre Estado y municipios continuará fortaleciéndose.

Enfatizó que, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad debe sentirse en las calles, comunidades y hogares, con autoridades presentes y capaces de responder cuando la ciudadanía las necesita.

Agradecen respaldo

La elemento de la policía municipal, Tania Paola Ramos Sánchez, beneficiaria de este fortalecimiento, agradeció el respaldo y las oportunidades de capacitación que permiten a las y los elementos desempeñar mejor su responsabilidad de proteger a la población.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a las familias de Motozintla a mantener la confianza y comunicación con sus autoridades: “Cuidemos juntos la tranquilidad que estamos construyendo. Si ven algo que ponga en riesgo a su comunidad, denúncienlo. La seguridad también se construye cuando pueblo y autoridad trabajan de la mano”, puntualizó.

En esta Nueva ERA, la SSP continuará trabajando en territorio, fortaleciendo a las policías municipales y poniendo la seguridad al servicio de lo más importante: la vida y tranquilidad de las familias chiapanecas.