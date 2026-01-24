Fortalece SSP la prevención del acoso entre personal

En cumplimiento a los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y Cero Tolerancia a cualquier forma de violencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Asuntos Internos y su Área de Inspección y Supervisión, llevó a cabo la plática denominada “Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual-Laboral”, en coordinación con el Área de Servicio Profesional de Carrera Policial, en las instalaciones de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps).

Esta actividad contó con la participación de elementos activos de la SSP, adscritos a diversas Unidades y Direcciones, teniendo como objetivo difundir entre el personal institucional la prevención del acoso y hostigamiento sexual-laboral, en estricto apego al marco normativo vigente y en atención al pronunciamiento realizado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien ha reiterado de manera firme la política de “Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en la SSP”.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de promover entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia, fortaleciendo una cultura institucional basada en el respeto, la ética profesional y la protección de los derechos humanos de todas y todos sus integrantes, bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.