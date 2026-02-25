Fortalece Suicobach la unidad sindical

Delegaciones sindicales que conforman el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) sostuvieron una reunión de trabajo con la miembros del del

Comité Ejecutivo Estatal 2021-2027, que preside el secretario general Esdras Humberto de León Pinto, en la que los representantes de los diversos planteles que integran la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, así como con la coordinación de dicha región establecieron acuerdos y refrendaron el respaldo al liderazgo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de unidad, diálogo abierto y compañerismo, con el objetivo principal de fortalecer la comunicación directa con las bases, escuchar sus inquietudes y necesidades, y compartir los avances en la gestión sindical que impulsa la dirigencia estatal.

En la reunión, los lideres representantes de los planteles metropolitanos refrendaron el respaldo y confianza al trabajo desarrollado por el líder Esdras Humberto de León Pinto y demás integrantes del l Comité Ejecutivo Estatal, reconociendo su liderazgo, dedicación y los resultados tangibles en beneficio de las y los trabajadores suicobachenses.

Asimismo, se abordaron de manera conjunta los temas prioritarios de la agenda sindical, entre los que destacan prestaciones, escalafones, renivelaciones y otros puntos pendientes que serán tratados en la próxima reunión con la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).