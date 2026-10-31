Fortalece Tapachula el diálogo por la diversidad

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar, la secretaria de Igualdad de Género, Dana Maza, asistió al foro estatal Chiapas Diverso: Diálogo y Cultura Política, convocado por la diputada Getsemaní Moreno, un espacio de intercambio sobre el reconocimiento y la garantía de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

El encuentro reunió a representantes de partidos políticos y autoridades municipales para dialogar sobre los retos, las necesidades y las oportunidades para fortalecer la inclusión y la participación de la diversidad sexual en la vida pública.

Diálogo y la colaboración institucional

A través de esta participación, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso con el diálogo y la colaboración institucional como herramientas para construir una sociedad más justa, donde todas las personas reciban un trato digno y puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

Estos espacios permiten compartir perspectivas y reconocer las barreras que aún limitan la participación de la comunidad LGBTTTIQ+. Escuchar sus necesidades es fundamental para orientar la atención pública y promover instituciones más cercanas y sensibles a la diversidad.

Para el Gobierno Municipal, avanzar hacia la igualdad requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, fuerzas políticas y ciudadanía. La apertura al diálogo contribuye a combatir prejuicios, fortalecer el respeto y fomentar una convivencia basada en el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

El Ayuntamiento de Tapachula continuará impulsando espacios de participación y colaboración que permitan traducir el diálogo en acciones a favor de la inclusión, con el propósito de que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en la construcción del bienestar colectivo.