Fortalece Unach certificación de competencias

Con el propósito de fortalecer la capacitación y certificación de competencias laborales, la Escuela de Lenguas San Cristóbal de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) obtuvo su acreditación como Centro de Evaluación dependiente del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Al entregar la Cédula de Acreditación CE0072-ECE337-18, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que este logro representa un paso más en el fortalecimiento de los servicios universitarios y en el compromiso institucional de contribuir a mejorar la empleabilidad de sus egresados.

Exigencias

Señaló que actualmente no basta con demostrar conocimientos académicos, sino que también es necesario acreditar habilidades y competencias que respondan a las exigencias del mercado laboral, particularmente ante los cambios que ha generado la incorporación de nuevas tecnologías.

Acompañado de la secretaria General, Rocío Moreno Vidal, expuso que contar con documentos que certifiquen dichas capacidades representa una ventaja competitiva para las personas y brinda mayor certeza a los empleadores. Asimismo, destacó que esta acreditación abre la posibilidad de ampliar las unidades de evaluación de la Universidad, a fin de ofrecer servicios a la sociedad y contribuir al desarrollo económico y laboral.

Por su parte, la responsable de Certificación de Competencias de Marca Unach, Maricela Hazel Pacheco Pazos, expresó su satisfacción por contar con una instancia de esta naturaleza en una zona estratégica, ya que permitirá ampliar la cobertura de los servicios de evaluación y certificación en la región Altos, además de fortalecer la vinculación con instituciones educativas, organismos públicos, empresas y la sociedad en general.

Resultados

En tanto, la directora de la Escuela de Lenguas San Cristóbal, Mary Dalia Garivaldi Ozuna, destacó que esta acreditación es resultado del trabajo colaborativo de la comunidad universitaria de esta unidad académica, que sumó experiencia y compromiso para concretar el proyecto.

Ante el abogado General, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar, afirmó que continuarán trabajando para ampliar la cantidad de estándares de competencia que podrán evaluar.

Como parte de esta actividad, también se entregaron certificados del Estándar de Competencia EC076, “Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”, a las primeras personas que acreditaron el proceso de evaluación realizado por esta entidad.

Con estas acciones, la Unach fortalece su capacidad institucional para desarrollar procesos de evaluación con fines de certificación, conforme a los lineamientos del Conocer, y amplía sus posibilidades de atención a distintos sectores de la sociedad.