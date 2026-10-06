Fortalece Unach competencias con certificaciones

Docentes de la Escuela de Ciencias Químicas (ECQ), sede Ocozocoautla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), obtuvieron la certificación en el estándar de competencia “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal V.2”, con clave EC0217.01.

También les fue otorgada la certificación “Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia”, con clave EC0076, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), a través del Centro de Evaluación de esta unidad académica.

Ceremonia

Durante el acto de entrega de las certificaciones, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que el ejercicio docente implica desarrollar de manera permanente nuevas habilidades y competencias, particularmente ante la velocidad con la que actualmente se transforma el mundo.

Acompañado por la directora de Certificación de Competencias de Marca Unach, Maricela Hazel Pacheco Pasos, señaló que tanto la Universidad como sus docentes deben ajustar permanentemente sus procesos y capacidades para ser más eficaces y ofrecer mejores resultados.

Por su parte, el director de la Escuela de Ciencias Químicas, Abumalé Cruz Salomón, destacó que las certificaciones representan la culminación de un proceso de preparación, evaluación, esfuerzo y, sobre todo, compromiso con el crecimiento profesional.

Acompañado por el secretario Académico de la ECQ, Josué Vidal Espinosa Juárez, señaló que este logro no constituye el final de un proceso, sino el reconocimiento de lo que la comunidad académica ha construido y, al mismo tiempo, una invitación para continuar creciendo.