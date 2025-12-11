Fortalece Unach lazos con egresados

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) busca vincular a la comunidad estudiantil egresada con el sector productivo y la academia para realizar proyectos en beneficio del estado, ante esto se llevará a cabo la Cena Gala Alumni Unach 2025, informó Susana Sosa, titular de Marca Unach.

El evento, organizado bajo el programa estratégico Alumni, se celebrará el próximo 17 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones del Hilton. Sosa destacó que la gala busca ser un espacio de reencuentro, experiencia y vinculación, abierto incluso a quienes, sin ser egresados, se sientan identificados con la identidad universitaria.

La velada, de temática etiqueta, incluirá una cena de tres tiempos y será amenizada por el pianista Arturo Aquino y el grupo California. Además, se tiene previsto un reconocimiento a universitarios destacados que han dejado huella en la institución y en Chiapas.

Precio

Los boletos tienen un costo de mil pesos y pueden adquirirse de manera física en las tiendas de Marca Unach, como la ubicada en el bulevar Belisario Domínguez Poniente o la del Campus IV en Tapachula; el método de pago puede ser en efectivo, tarjeta o transferencia.

También están disponibles en la página oficial www.marcaunach.mx, donde un mapa virtual permite seleccionar las mesas disponibles.

La capacidad del evento está planeada para mil personas, actualmente se cuenta con un 70 % de boletos vendidos. La organización busca garantizar un ambiente cómodo y festivo que incluya desde una alfombra roja hasta espacio para bailar.