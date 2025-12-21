Fortalece Yamil Melgar a PC con equipamiento

El presidente municipal Yamil Melgar Bravo encabezó la entrega de equipamiento, uniformes y vehículos a la Secretaría de Protección Civil (PC), a los Comités Humanistas y a las Unidades de Emergencia, refrendando con hechos el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la prevención y la protección de la vida y el patrimonio de las familias tapachultecas.

Discurso

Durante su mensaje, el alcalde destacó que esta acción da cumplimiento a las políticas de fortalecimiento de la cultura de la prevención impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y subrayó que la asignación de recursos se realizó tras un análisis minucioso de necesidades prioritarias, garantizando un uso eficiente, transparente y honesto del presupuesto público.

El equipamiento entregado permitirá responder de manera más eficaz ante lluvias, inundaciones, sismos, incendios y emergencias por accidentes. Entre lo entregado se incluyen uniformes y equipo de protección personal; herramientas para rescate y trabajo en alturas; material operativo, de iluminación, tecnológico, prehospitalario y de oficina; así como cinco camionetas RAM 1200, una pipa, un mini-cargador Bobcat, una mini-excavadora Bobcat y dos motocicletas Cross Country.

Respaldo

Yamil Melgar agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno del Estado, y reconoció la vocación de servicio del personal de Protección Civil (PC) y de los Comités Humanistas. Asimismo, exhortó a hacer uso responsable del equipamiento, en beneficio del pueblo y para brindar una atención humana y eficaz, reiterando que Tapachula avanza para ser una ciudad más segura, resiliente y mejor preparada ante las emergencias.