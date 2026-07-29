Fortalece Yamil Melgar entornos seguros

El presidente municipal Yamil Melgar continúa impulsando acciones para prevenir riesgos y construir entornos más seguros para las familias tapachultecas. Como parte del programa Camina Seguro, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Obras Públicas que encabeza el ingeniero William Penagos, concluyó la rehabilitación integral del alumbrado público convencional en el bulevar Akishino.

Los trabajos contemplaron la instalación de más de cincuenta postes nuevos en puntos donde no existía infraestructura de iluminación, la sustitución de postes dañados y la colocación de más de ciento ochenta luminarias nuevas, beneficiando un tramo de dos punto tres kilómetros. Con estas acciones se mejora la visibilidad durante las noches y se fortalecen las condiciones de seguridad y movilidad para peatones y automovilistas.

Acciones permanentes

Yamil Melgar destacó que una ciudad mejor iluminada también es una ciudad más segura y ordenada. Señaló que el fortalecimiento del alumbrado público se suma a las acciones permanentes de limpieza, recuperación de espacios públicos y participación ciudadana que impulsa el Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida de las familias.

El alcalde reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuya visión de fortalecer la seguridad desde la prevención ha permitido consolidar estrategias que privilegian espacios públicos dignos, servicios de calidad y mejores condiciones para la convivencia social.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró que el ayuntamiento continuará invirtiendo en infraestructura y servicios públicos que contribuyan a construir una ciudad más limpia, iluminada, segura y ordenada, donde las y los ciudadanos puedan transitar con mayor tranquilidad y confianza.