Fortalece Yamil Melgar la cooperación humanitaria

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la Reunión de Alto Nivel para Fortalecer la Protección e Integración de Personas con Necesidades de Protección Internacional, con la participación de Chiara Cardoletti, representante de Acnur en México; autoridades de los tres órdenes de gobierno, Comar, organismos internacionales y representantes diplomáticos de Alemania, Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido y la Unión Europea.

Yamil Melgar señaló que Tapachula, por su condición fronteriza, enfrenta desafíos de dimensión regional y global que requieren corresponsabilidad. “Tapachula es su casa y siempre serán recibidos quienes vengan a dialogar, cooperar y construir soluciones para brindar una atención ordenada, humanitaria y con pleno respeto a los derechos humanos”, expresó.

El alcalde reconoció la política de Prosperidad Compartida que impulsa el gobierno humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo Humanismo que Transforma ha permitido fortalecer programas de empleo, educación y atención integral para las personas en contexto de movilidad y las comunidades receptoras.

Construcción de soluciones

Chiara Cardoletti agradeció al alcalde Yamil Melgar la disposición y el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Tapachula, y refrendó la voluntad de Acnur para continuar sumando y coadyuvando con las instituciones en la construcción de soluciones duraderas, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección de quienes requieren atención internacional.

Yamil Melgar destacó que el municipio cuenta con experiencia territorial y un modelo de atención basado en alianzas; sin embargo, subrayó que Tapachula no puede afrontar sola este fenómeno. Por ello, convocó a mantener la cooperación técnica e institucional para avanzar hacia una frontera sur más humana, segura, ordenada y solidaria.