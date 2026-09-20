Fortalece Yamil prevención durante simulacro nacional

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la participación del municipio en el Segundo Simulacro Nacional 2026, convocado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y, en Chiapas, por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El ejercicio se desarrolló en Plaza Galerías bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá. Junto a la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero; el delegado de Protección Civil Región X Soconusco, Joaquín Ernesto Molina, autoridades de Marina, Defensa y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como representantes del centro comercial, Yamil Melgar coordinó las acciones preventivas.

Trabajo

Durante el simulacro fueron evacuadas aproximadamente mil 134 personas, entre trabajadores y visitantes, además de realizarse la atención médica simulada a una persona lesionada. Estas acciones permitieron evaluar los protocolos de respuesta y la coordinación interinstitucional ante una emergencia.

Melgar Bravo agradeció la participación ciudadana y destacó que estas acciones reflejan el sentido humanista de los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, al fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la población para proteger su vida ante una contingencia.