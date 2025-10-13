Fortalecemos acciones para las mujeres: Yamil

El alcalde Yamil Melgar Bravo afirmó que en Tapachula se fortalecen las acciones para las mujeres, refrendando el compromiso de su gobierno con la atención, protección y garantía de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Reunión

El edil recordó que, con el objetivo de consolidar estrategias integrales para la atención y protección de víctimas de violencia, el Ayuntamiento de Tapachula se sumó a la Tercera Reunión de Trabajo de la Coordinación Interinstitucional 2025, celebrada en el Centro de Justicia para las Mujeres, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Yamil Melgar destacó la importancia de la colaboración entre instituciones como un elemento clave para ofrecer respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de violencia de género, reiterando que la prevención, la atención y la justicia deben ser una prioridad en todos los órdenes de gobierno.

Estrategias y mecanismos

El presidente municipal enfatizó que, en unidad con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se da seguimiento a las estrategias y mecanismos de coordinación para garantizar una atención integral, así como el fortalecimiento de los sistemas de protección a mujeres, adolescentes y niñas.

“En Tapachula seguimos trabajando con voluntad y compromiso para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia”, concluyó Yamil Melgar.