Fortalecemos economía de familias que producen miel

En el marco de la Entrega de Cámaras de Cría del Proyecto “Apoyo para el fortalecimiento y productividad al sector apícola”, el alcalde Yamil Melgar Bravo reafirmó el compromiso del Gobierno de Tapachula con las mujeres y hombres que con trabajo, dedicación y amor por la tierra, mantienen viva la producción de miel y fortalecen el desarrollo rural del municipio.

Acompañado del secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago; las regidoras Janeth Leticia Luengo Sánchez y Camila Morales Asencio; así como del director de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL) de la Unach, Pedro René Bodegas Valera, el edil destacó que su administración impulsa acciones que fortalecen la productividad y el bienestar del campo tapachulteco, subrayando que dicho programa beneficia a más de 100 familias productoras de miel de las comunidades de la zona alta y baja.

“La apicultura es una de las actividades más importantes para Chiapas, estado que ocupa el tercer lugar nacional en producción de miel con más de cinco mil toneladas anuales, resultado del esfuerzo de miles de productores que hacen de esta labor una fuente de vida y desarrollo sostenible”, expresó el alcalde.

En este sentido, reconoció el respaldo y la visión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa políticas públicas que fortalecen el campo y promueven el bienestar de las comunidades rurales. “Con voluntad para transformar, seguimos trabajando por la preservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, construyendo un Tapachula que crece desde su gente trabajadora”, concluyó.