Fortalecemos la capacitación a bomberos: Yamil

Con la firme convicción de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar situaciones de emergencia, el presidente municipal, Yamil Melgar, asistió al arranque de la Jornada de Capacitación Fortalecimiento a Bomberos de la Región Soconusco 2025, desarrollada en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil.

Junto al secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero, el edil Yamil Melgar resaltó que su administración fortalece los esquemas de capacitación, con el propósito de afrontar de mejor manera las emergencias y garantizar una respuesta más eficaz y oportuna.

El edil resaltó que la experiencia de los especialistas de Baja California que se encuentran en nuestro municipio, contribuirá a mejorar los esquemas preventivos para fortalecer la preparación del personal, optimizar los protocolos de atención a emergencias y garantizar una respuesta más rápida y eficaz.

Ante integrantes del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, Bomberos de Protección Civil de Baja California y del Estado de Chiapas, Yamil Melgar subrayó que estas acciones mejoran la cultura de prevención que protege la vida, el patrimonio y la seguridad de la población civil.

Alta vulnerabilidad

En este sentido, recordó que la región del Soconusco es de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales, por ello, en seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se fortalecen los esquemas preventivos.

Finalmente, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, resaltó que estas acciones fortalecen a los bomberos de la región en temas como el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), que es un modelo de gestión estandarizado para la coordinación, comando y control de situaciones de emergencia.