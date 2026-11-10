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ChiapasTuxtla

Fortalecemos la prevención y combate a delitos: Llaven

Noviembre 10 del 2026

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó que todos los días se fortalecen las acciones de prevención, la presencia en territorio, el combate a los delitos y el esfuerzo interinstitucional para consolidar a Tuxtla Gutiérrez como una capital segura, trabajando de la mano con la población.

Al dar a conocer la incidencia delictiva en la capital, en la semana del 2 al 8 de noviembre, señaló que en incidencia general se registraron 16 denuncias, lo que representa una disminución del 60 % respecto a la semana antepasada.

Refirió que los delitos con mayor número de querellas fueron el robo sin violencia, ataques a las vías de comunicación, hurto a negocio, homicidio culposo y narcomenudeo. En cuanto a las zonas donde se registraron mayores acontecimientos destacan el barrio San Roque, el Centro, el fraccionamiento Las Torres, Las Granjas, El Bosque, Las Palmas y Los Sabinos.

Sobre los delitos de alto impacto indicó que se registraron tres denuncias: dos atracos a negocios y un robo a casa habitación, y apuntó que estos hechos se cometieron en los barrios El Calvario y de Guadalupe, así como en la colonia Las Torres. Mencionando que representa una disminución del 40 %.

Tras resaltar que se registró una baja incidencia delictiva, expresó que es un aliciente para continuar trabajando y reforzando la seguridad de la capital.

Trabajo

Llaven Abarca enfatizó que, a través del programa “Prevenir para el Buen Vivir” impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar desde julio, se refuerza la presencia en todas las colonias, barrios y hogares, con la participación de 25 instituciones estatales y órganos autónomos, implementando 53 programas a fin de evitar la comisión de delitos como feminicidio, violencia familiar y agresiones sexuales, así como prevenir el suicidio.

Al respecto, mencionó que la semana pasada se recibieron ocho denuncias de delitos sexuales: tres por acoso sexual, dos por abuso sexual, dos por pederastia y una por violación. Igualmente, informó que se registró un descenso del 24 % en los casos de violencia familiar, con un total de 19 denuncias.

Finalmente, el fiscal invitó a la población a no dejarse engañar y hacer uso de los números de emergencia 089 y 911, así como de la aplicación No te Enganches, para evitar ser víctimas de extorsión.

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