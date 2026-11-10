Fortalecemos la prevención y combate a delitos: Llaven

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó que todos los días se fortalecen las acciones de prevención, la presencia en territorio, el combate a los delitos y el esfuerzo interinstitucional para consolidar a Tuxtla Gutiérrez como una capital segura, trabajando de la mano con la población.

Al dar a conocer la incidencia delictiva en la capital, en la semana del 2 al 8 de noviembre, señaló que en incidencia general se registraron 16 denuncias, lo que representa una disminución del 60 % respecto a la semana antepasada.

Refirió que los delitos con mayor número de querellas fueron el robo sin violencia, ataques a las vías de comunicación, hurto a negocio, homicidio culposo y narcomenudeo. En cuanto a las zonas donde se registraron mayores acontecimientos destacan el barrio San Roque, el Centro, el fraccionamiento Las Torres, Las Granjas, El Bosque, Las Palmas y Los Sabinos.

Sobre los delitos de alto impacto indicó que se registraron tres denuncias: dos atracos a negocios y un robo a casa habitación, y apuntó que estos hechos se cometieron en los barrios El Calvario y de Guadalupe, así como en la colonia Las Torres. Mencionando que representa una disminución del 40 %.

Tras resaltar que se registró una baja incidencia delictiva, expresó que es un aliciente para continuar trabajando y reforzando la seguridad de la capital.

Trabajo

Llaven Abarca enfatizó que, a través del programa “Prevenir para el Buen Vivir” impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar desde julio, se refuerza la presencia en todas las colonias, barrios y hogares, con la participación de 25 instituciones estatales y órganos autónomos, implementando 53 programas a fin de evitar la comisión de delitos como feminicidio, violencia familiar y agresiones sexuales, así como prevenir el suicidio.

Al respecto, mencionó que la semana pasada se recibieron ocho denuncias de delitos sexuales: tres por acoso sexual, dos por abuso sexual, dos por pederastia y una por violación. Igualmente, informó que se registró un descenso del 24 % en los casos de violencia familiar, con un total de 19 denuncias.

Finalmente, el fiscal invitó a la población a no dejarse engañar y hacer uso de los números de emergencia 089 y 911, así como de la aplicación No te Enganches, para evitar ser víctimas de extorsión.