Fortalecemos la seguridad en Loma Linda: Yamil Melgar

Al inaugurar la construcción de alumbrado público en la colonia Loma Linda, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, aseveró que con obras de iluminación se sientan las bases de una ciudad moderna que fortalece la seguridad de la ciudadanía.

Junto al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el edil resaltó que su gobierno entrega obras que garantizan la seguridad de las familias que a diario transitan hacia sus hogares y centros de trabajo.

Mensaje

“En el Gobierno Municipal trabajamos de tiempo completo por el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad, gracias al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, estamos haciendo más obras de alumbrado público que nos permiten iluminar colonias, avenidas y bulevares que son sumamente importantes y responden a las necesidades de todos los tapachultecos”, agregó.

En uso de la voz, el titular de la SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, precisó que las obras de iluminación mejoran la percepción de seguridad en las familias, al permitirles realizar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad y confianza, destacando que hoy Tapachula es una ciudad segura gracias al trabajo coordinado del gobernador Eduardo Ramírez y del presidente municipal Yamil Melgar, quienes impulsan acciones firmes para fortalecer la seguridad pública en bienestar de la ciudadanía.

Construcción

Finalmente, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, dijo que en dicha obra se construyeron un total de 2.6 kilómetros de red de alumbrado público con 104 luminarias de 100 watts, 100 postes de fierro cónico de ocho metros de altura, 100 bases de concreto, entre otros elementos técnicos que benefician a los habitantes de la ranchería Santa Rita y las colonias Loma Linda y El Porvenir.