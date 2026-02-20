Fortalecemos los mecanismos de control y confianza

En cumplimiento a la política de fortalecimiento institucional en materia de seguridad, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó junto al director general del Centro Estatal de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas, José Alonso Llaven Villarreal, en la firma del Convenio de Coordinación entre el Centro Estatal de Control y Confianza y el Ayuntamiento de Tapachula.

Acompañado por el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, el edil expuso que con esta firma, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer los mecanismos de control, evaluación y certificación de los elementos de seguridad, garantizando que el desempeño de sus funciones se realice bajo principios de legalidad, profesionalismo y transparencia, en beneficio directo de la ciudadanía.

Estrategia de seguridad

En su mensaje, Yamil Melgar precisó que, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este esfuerzo forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, orientada a la construcción de la paz en Chiapas y particularmente en el municipio de Tapachula.

Destacó que la coordinación entre el estado y el municipio permite avanzar con mayor eficacia en la consolidación de instituciones sólidas y confiables, capaces de responder a las demandas sociales en materia de prevención, seguridad y justicia.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que su administración continuará trabajando con firmeza y responsabilidad para que Tapachula viva en un entorno de paz y seguridad, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo el desarrollo armónico de nuestro municipio.