Fortalecen acceso a la educación en la capital

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que el ayuntamiento mantiene una estrecha coordinación con autoridades estatales para fortalecer el acceso a la educación en la capital chiapaneca, a través de programas de alfabetización y la regularización de planteles educativos.

El edil aclaró que, si bien el reciente regreso a clases es un tema que compete de manera directa al sector educativo estatal, el municipio contribuye mediante acciones complementarias, como el programa “Tuxtla Puede”, enfocado en reducir el rezago educativo en la población.

Primera etapa

Detalló que, en una primera etapa, este proyecto logró alfabetizar a más de dos mil personas que no sabían leer ni escribir, y actualmente se encuentra en su segunda fase, en la que se incorporará la educación primaria dirigida a adultos mayores.

El objetivo, dijo, es avanzar hacia la declaratoria de “bandera blanca” en alfabetización para el municipio.

“Es un proyecto al que le estamos abonando junto con el gobernador Eduardo Ramírez, para seguir transformando la vida de las personas que no han tenido acceso a la educación”, expresó.

En cuanto a la coordinación institucional, señaló que el ayuntamiento trabaja de la mano con el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, no solo en programas como la preparatoria abierta, sino también en la regularización jurídica de espacios educativos.

Escuelas en proceso de regularización

En este sentido, informó que en la actualidad existen 70 escuelas en proceso de regularización, las cuales por años operaron sin documentación en regla. Esta situación les impedía acceder a recursos federales y estatales para su mejora.

Además, destacó que la primera escuela en concretar este proceso fue la primaria Camilo Pintado, y adelantó que en los próximos días se continuará con la entrega de documentación a otros planteles.

Con estas acciones, subrayó, se busca que las instituciones educativas puedan recibir financiamiento para obras de rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza para miles de estudiantes en Tuxtla Gutiérrez.