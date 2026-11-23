El proyecto piloto Nimbus X: tecnología innovadora que obtiene agua a partir de la humedad atmosférica, lluvia y niebla, con tratamiento y monitoreo digital, fue inaugurado este fin de semana en la comunidad de Kistolja, municipio de Oxchuc.

Esta actividad se enmarca en la estrategia estatal “Del Olvido a la Prosperidad” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como resultado del trabajo coordinado entre la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Nebulón Engineering, el Tecnológico de Monterrey, Aliar y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Funcionamiento

El sistema integra tecnología para aprovechar tres fuentes de obtención de agua: la captación de lluvia, la recuperación de agua de la niebla y la generación de agua a partir de la humedad del aire.

Asimismo, incorpora procesos de tratamiento y purificación, además de herramientas digitales para monitorear su funcionamiento y la calidad de la misma.

Este tipo de iniciativas representan nuevas oportunidades para explorar alternativas sustentables que contribuyan a atender una de las necesidades más importantes de nuestras comunidades: el acceso al agua.