Fortalecen acceso al financiamiento para Mipymes

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, a través del Fondo de Fomento Económico “Chiapas Solidario” (Fofoe), encabezó la firma de convenio de colaboración con los ayuntamientos de Chiapilla, Pijijiapan y Rayón, como parte del Programa Impulso Chiapas Nafin Municipios.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la coordinación institucional y ampliar el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), favoreciendo el crecimiento de emprendedores y el desarrollo de unidades económicas en cada uno de los municipios participantes.

Aportaciones

En conjunto, las aportaciones municipales ascienden a un monto total de cinco millones de pesos, lo que se traduce a una bolsa conjunta de 77.5 millones de pesos (mdp), recursos que permitirán fortalecer la estrategia de colaboración con el Fofoe y la SEyT, orientada a generar condiciones más favorables para la inversión, el financiamiento y la dinamización de la economía local, generando mayores oportunidades de desarrollo económico para las familias chiapanecas.

Estas acciones se enmarcan en la visión del gobernador, Eduardo Ramírez, quien ha promovido el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la inclusión financiera y respaldar proyectos productivos con impacto directo en el desarrollo de Chiapas.

Compromiso

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan el crecimiento económico, incluyente y sostenible en beneficio de la población.

Participaron los presidentes municipales de Chiapilla, Bersaín Gómez Gómez; y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima; así como la síndica de Rayón, Juana Rodríguez Solórzano, en representación del alcalde Domingo González Trejo.