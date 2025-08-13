Fortalecen acciones a favor del desarrollo

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Dulce María Rodríguez Ovando, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en beneficio de las mujeres.

El titular del Icatech subrayó que con la suma de esfuerzos se podrá brindar a las mujeres acceso a cursos y certificaciones, no solo para fortalecer sus habilidades, sino para abrir nuevas puertas de oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo personal.

Herramienta

Así también, enfatizó que la capacitación es una herramienta clave para la autonomía económica de las mujeres, ya que además de potenciar su talento genera un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Finalmente, Espinosa Morales destacó que la sinergia con instituciones como Semuigen se traduce en mayores oportunidades de desarrollo para la comunidad, reafirmando el compromiso de ambas instancias de trabajar de manera coordinada para construir un Chiapas más equitativo e inclusivo.