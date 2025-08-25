Fortalecen acciones contra dengue en Tapachula

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo, a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número VII, realizaron el operativo de descacharrización en diversas colonias de Tapachula como parte del esfuerzo integral para mejorar la Salud Pública y prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya.

A nombre del presidente municipal, el titular de Salud, Francisco Castillo Ordóñez, explicó que en esta ocasión la voluntad de los ciudadanos dio como resultado la recolección de 65 toneladas de objetos que podrían convertirse en criaderos del mosco transmisor de estos padecimientos.

Las colonias intervenidas del 18 al 22 de agosto, detalló Castillo Ordóñez, fueron: Palmeiras, Los Sauces, Pobres Unidos, Solidaridad 2000, Jubileo 2000, Elektra, La Perla, Las Azalias, Antiguo Aeropuerto 2a. Sección, Costa Verde, Nuevo Milenio, Unidad y Fuerza, Ojo de Agua, La Victoria y Adolfo Zamora.