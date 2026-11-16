Fortalecen acciones contra el paludismo

Brigadas de la Secretaría de Salud del Estado intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir el paludismo en toda la zona fronteriza y en la ruta que usan los migrantes.

Muestras

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria VII, se realizan tomas de “gota gruesa” a las personas en puntos de concentración de personas en contexto de movilidad.

En ese sentido, en las últimas semanas se han atendido a quienes participan en las caravanas que se dirigen hacia el centro del país.

Asimismo se realizan actividades de búsqueda intencionada de casos en localidades de la zona fronteriza con Guatemala, esto como parte de las acciones de prevención y control de esa enfermedad transmitida por vector.

La dependencia precisó que la estrategia permite detectar oportunamente posibles casos, realizar el diagnóstico a través del laboratorio jurisdiccional y garantizar el tratamiento, así como el seguimiento médico.

Padecimiento

El paludismo y la malaria son transmitidos por un parásito a través de la picadura de la hembra del mosco del género Anopheles, por lo que también se realizan las acciones para su erradicación y de esa manera proteger la salud de la población.