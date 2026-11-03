Fortalecen acciones contra robo a comercios

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, participó en la reunión mensual del Grupo de Ayuda Mutua entre Autoridades y Comercios (Gamac), con el propósito de evaluar la incidencia delictiva y fortalecer los mecanismos de colaboración con el sector empresarial.

Durante el encuentro, representantes de las empresas integrantes de Gamac presentaron información sobre los robos registrados en sus establecimientos, destacando una disminución de estos hechos derivada del trabajo coordinado con las autoridades. Asimismo, reconocieron la atención brindada por las instituciones ante los reportes de hechos delictivos que afectan su patrimonio.

Colaboración

La Fiscalía de Distrito Metropolitano reiteró la importancia de presentar oportunamente las denuncias y proporcionar los elementos necesarios para la debida integración de las carpetas de investigación, fortaleciendo la colaboración entre las empresas y la autoridad ministerial.

Estas acciones permiten consolidar mecanismos de comunicación y respuesta institucional orientados a prevenir y combatir el robo a comercios, contribuyendo a la protección del patrimonio empresarial y a la seguridad en Chiapas.