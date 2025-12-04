Fortalecen acciones de cooperación con Guatemala

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) fortalece los lazos de cooperación con Guatemala tras una reunión de trabajo entre su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el cónsul general de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Hugo Arnoldo Blanco, con el objetivo de reforzar la comunicación y la seguridad en la frontera sur, bajo la visión humanista del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Acompañado del subsecretario, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, Aparicio Avendaño destacó que en esta Nueva ERA la prioridad es la seguridad de las familias chiapanecas, así como de visitantes y extranjeros. Subrayó que hoy Chiapas cuenta con carreteras seguras, cero robo a vehículos y un despliegue robusto coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alineados a la estrategia nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Respaldo

El cónsul, Hugo Arnoldo Blanco, reconoció el respaldo de la SSP y las acciones implementadas en favor de los cinco consulados guatemaltecos ubicados en Arriaga, Ciudad Hidalgo, Tapachula, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez.

Durante el encuentro se acordó reforzar la comunicación, fortalecer los puntos de revisión en el tramo Arriaga–Ciudad Hidalgo, homologar los distintivos de vehículos consulares y mantener vigilancia y patrullajes permanentes en instalaciones consulares.

Finalmente, Aparicio Avendaño reiteró el compromiso de la SSP para consolidar estos vínculos de cooperación y garantizar que la frontera compartida entre ambos países sea un espacio de paz, orden y seguridad.