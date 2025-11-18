Fortalecen acciones de inspección y vigilancia

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo una serie de operativos coordinados en distintos municipios, con el objetivo de garantizar que el servicio de transporte público opere conforme a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, privilegiando en todo momento la seguridad de la población usuaria.

En el municipio de El Parral, elementos de la Oficina de Enlace Villaflores en coordinación con supervisores, la Guardia Estatal Preventiva y la Policía Municipal ejecutaron las inspecciones en la cabecera municipal, accesos principales y tramos carreteros hacia Tuxtla Gutiérrez y Revolución Mexicana. Como resultado, se infraccionaron y pusieron a disposición dos mototaxis que no contaban con la documentación requerida, no estaban empadronados ni tenían trámites vigentes ante la SMyT.

Asimismo, en la carretera de entrada a Petalcingo, Tila, se efectuó un operativo conjunto entre la SMyT, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Fiscalía Indígena. Se revisaron cuatro unidades en modalidad mixto y seis en modalidad taxi, verificando su documentación conforme a la normativa vigente.

Irregularidades

Derivado de ello, se infraccionaron dos mototaxis por irregularidades: Piaggio Apecity sin placas, con chofer menor de edad; y Piaggio Apecity modelo 2026, cuyo conductor no contaba con licencia. Ambas unidades fueron aseguradas mediante órdenes de servicio de grúas.

En el municipio de La Independencia, personal de la Oficina de Enlace Comitán, en coordinación con los Grupos Tácticos de Comitán y Las Margaritas, así como la Policía Preventiva, ejecutó un operativo de verificación de transporte público en todas sus modalidades en la comunidad Buenavista.

Se revisaron cuatro unidades, de las cuales tres en la modalidad de mototaxi fueron detectadas sin permisos establecidos en el reglamento vigente. Las unidades no pudieron ser puestas a disposición debido a que la comunidad bloqueó los accesos, por lo que, priorizando la integridad del personal, se procedió a retirarse del lugar.

La SMyT refrenda su compromiso de hacer cumplir la ley, ordenar el transporte público y garantizar la seguridad de las y los chiapanecos mediante operativos permanentes y acciones coordinadas.