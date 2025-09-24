Fortalecen acciones de prevención y salud

El secretario de Salud del Estado, Omar Gómez Cruz, realizó una intensa gira de trabajo en este municipio, donde fue recibido por la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento.

Como parte de las actividades, junto a la jefa jurisdiccional Blanca Estela Valdés Urzúa, alumnas, alumnos y personal del Cecytech 14 de Jesús M. Garza, encabezaron la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales subrayó que en Villaflores se trabaja con decisión y compromiso, alineados a las políticas públicas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que niñas, niños y adolescentes (NNA) crezcan en un entorno de oportunidades, con acceso a educación, información y servicios de salud.

Por su parte, el secretario Gómez Cruz advirtió que en México nacen más de mil bebés de madres adolescentes cada día y que en Chiapas el 20 % de los nacimientos corresponde a jóvenes menores de 19 años, por lo que exhortó a la juventud a informarse, prevenir enfermedades y embarazos, y aspirar a una vida mejor.

Más tarde, en la escuela primaria del Estado Justo Sierra Méndez, la alcaldesa y el secretario de Salud pusieron en marcha la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que tiene como meta aplicar 135 mil dosis en todo el estado, en coordinación con el sector educativo y el personal de Salud.

Valeria Rosales reconoció las acciones del titular de Salud, quien cumple la encomienda del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer los servicios médicos y la prevención para lograr una población más saludable. A su vez, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las instituciones para proteger a la niñez y juventud de Villaflores.

El secretario Gómez Cruz explicó que la nueva vacuna contra el VPH está dirigida principalmente a niñas y adolescentes, ya que permitirá prevenir el cáncer cervicouterino y proteger la salud de las futuras generaciones. “Si estamos sanos podemos lograr muchas cosas; la salud comienza en las familias, en las escuelas y en la prevención”, puntualizó.

Por último, el funcionario estatal y la alcaldesa realizaron un recorrido de supervisión por el hospital Bicentenario, donde constataron la atención que se brinda a la población y dialogaron con el personal de Salud.