Fortalecen acciones educativas en el estado

La historia de Rosa Méndez Velasco, originaria de la localidad Villa de Acala, municipio de Acala, muestra cómo el aprendizaje de la lectura y la escritura puede brindar mayor autonomía, seguridad y confianza en la vida cotidiana.

Rosa recordó que al revisar con apoyo de su hija un documento relacionado con una supuesta deuda, comprobó que no estaba a su nombre. “Ya aprendimos, ya nadie nos va a engañar”, expresó al reconocer la importancia de continuar aprendiendo.

Al respecto, Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), manifestó que acercar la lectura y la escritura a quienes más lo necesitan contribuye a fortalecer su autonomía, participación social y calidad de vida.

Círculos de aprendizaje

Morales Ángeles destacó que la comunidad del Cecytech y TBC se ha sumado a círculos de aprendizaje y labores de acompañamiento mediante la participación de estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo que contribuyen a acercar oportunidades educativas a personas jóvenes y adultas.

Asimismo, señaló que estas acciones se desarrollan en concordancia con la política de alfabetización impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, bajo el lema “Alfabetizar es amar”, con el propósito de ampliar el acceso al conocimiento y contribuir a disminuir el rezago educativo en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, refrendaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que acerquen la educación a más comunidades y fortalezcan la participación social de quienes integran la institución de educación media superior.