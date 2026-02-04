Fortalecen acciones para combatir extorsión telefónica

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al director de Atención a Víctimas de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, José Luis Rojas Rivera; y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, donde se puso en marcha la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión, así como el relanzamiento de la app “No te enganches ¡Cuelga y denuncia!”.

En ese marco, el mandatario subrayó que en Chiapas se han detectado casos de extorsión telefónica mediante llamadas falsas provenientes de centros penitenciarios ubicados en otras entidades del país, por lo que con estas herramientas se brindará atención permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, con el objetivo de proteger la integridad y el patrimonio de las y los chiapanecos.

Garantizar la paz

Destacó que su gobierno trabaja en coordinación y cooperación interinstitucional, a fin de garantizar la paz, la seguridad y la prosperidad, y que no se escatiman esfuerzos ni recursos para enfrentar a la delincuencia. Asimismo, enfatizó que ante cualquier hecho delictivo habrá una respuesta inmediata de las autoridades, ya que no se permitirá que la violencia se apodere del estado.

“La paz no es un tema acabado, es un tema que se construye todos los días. Queremos que en Chiapas no haya violencia, que podamos transitar tranquilos, vivir en paz y avanzar este año hacia la prosperidad compartida”, puntualizó.

Estrategia Nacional

El director de Atención a Víctimas de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la SSPC, José Luis Rojas Rivera, informó que el Gobierno de México impulsa la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual requiere una estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Reconoció que el gobierno de Eduardo Ramírez atendió este llamado con la puesta en marcha de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión en Chiapas, enfocada en brindar una atención digna, integral, oportuna y humanista a las víctimas. De igual forma, refrendó la disposición de seguir trabajando de manera conjunta para combatir este delito, recuperar la seguridad y fortalecer la confianza ciudadana.

Funciones

Durante su intervención, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca agradeció el respaldo del mandatario estatal para mejorar las funciones de esta institución y le reiteró el compromiso de seguir luchando por la pacificación de la entidad. “Desde un principio, junto al gobernador Eduardo Ramírez entendimos que no sería tarea fácil, que habría desafíos, resistencias y reacciones, pero de este lado hay estrategia, inteligencia, capacidad y, sobre todo, hay autoridad moral para mantenernos de frente, poniendo el pecho por nuestro amado Chiapas”, expresó.

La aplicación móvil “No te enganches”, impulsada por Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), forma parte de una estrategia integral para prevenir la extorsión telefónica. Esta herramienta gratuita permite reportar números sospechosos, presentar denuncias, recibir alertas y contactar a personal especializado durante todo el día. Con una base de datos superior a los 17 mil registros, ha contribuido a la cancelación de 245 líneas, la atención de diversas denuncias y la prevención de pérdidas económicas por más de tres millones de pesos, reforzando la protección de la ciudadanía.