Fortalecen acciones para mantener limpio Tapachula

El presidente municipal, Yamil Melgar, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura del orden y la corresponsabilidad en el manejo de los residuos sólidos, respetando los espacios destinados para su depósito y evitando tirar basura en la vía pública, con el objetivo de mantener una ciudad limpia, saludable y con una mejor imagen para todas y todos.

El alcalde destacó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Gobierno Municipal mantiene un intenso operativo de limpieza y recolección de basura en colonias, comunidades y vialidades de Tapachula. Además, recordó que el municipio genera más de 500 toneladas de residuos sólidos cada día, lo que representa un gran reto para los servicios públicos.

Acciones

Yamil Melgar explicó que la Unidad de Respuesta Inmediata trabaja como el primer frente para atender los reportes ciudadanos relacionados con la acumulación de residuos, reforzando las acciones de limpieza en los puntos de mayor incidencia. Asimismo, señaló que se han identificado más de 110 puntos críticos, donde fueron instalados 358 contenedores para facilitar el depósito adecuado de los desechos; sin embargo, lamentó que en algunos sitios persista la mala práctica de abandonar la basura fuera de los contenedores.

Ante esta situación, anunció que el Gobierno Municipal iniciará la instalación de cámaras de videovigilancia en los puntos con mayor incidencia para inhibir estas conductas. Además, exhortó a la población a denunciar a quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública y a reportar cualquier punto con acumulación de residuos al número 962 630 0818, para que la Unidad de Respuesta Inmediata atienda oportunamente cada reporte.