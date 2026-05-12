Fortalecen acciones para prevenir y sancionar el acoso

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Estado de Chiapas, en coordinación con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ México-Embajada Alemana Ciudad de México) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México-Ciudades), llevó a cabo el taller “Enmarcando la oportunidad para la implementación del Protocolo Estatal para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual en el Transporte en todas sus modalidades”.

La titular de la dependencia, Albania González Pólito, indicó la necesidad de llevar a cabo estos protocolos, donde todos pueden ser partícipes para eliminar este acto de violencia hacia las mujeres usuarias de este servicio.

Importancia

Esta actividad marca un precedente histórico en la construcción de una cultura de paz, respeto y movilidad segura en esta “nueva era”. El taller fue impartido por Neymi Girón Calixto, asesora técnica y enlace de Género de GIZ México, así como por Angélica Mazorra Obando, gerente técnica de WRI México, quienes desarrollaron trabajos enfocados en fortalecer las capacidades institucionales de las dependencias estatales, ayuntamientos y personal involucrado en temas de movilidad, seguridad, atención a víctimas y perspectiva de género.

Durante esta jornada de trabajo realizada en las instalaciones de la SMyT, se destacó la importancia de consolidar estrategias interinstitucionales que permitan garantizar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres y la ciudadanía usuaria del transporte público en todas sus modalidades.

Asimismo, se contó con la participación de la diputada local, Marcela Castillo Atristain, así como representantes del Congreso del Estado, de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía de la Mujer.