Fortalecen acciones rumbo a oralidad en lo Civil y Familiar

Con el objetivo de robustecer las acciones de armonización con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacia su próxima implementación en la entidad, el Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa consolidando espacios modernos, con infraestructura y equipamiento tecnológico adecuados para el desarrollo de audiencias orales en materia Civil y Familiar.

En este marco, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un recorrido por la Sala Demo para Audiencias Orales en materia Familiar, donde constató los avances tanto en las adecuaciones a los espacios como en el rubro de capacitación, con la demostración de una audiencia oral videograbada en la que participó personal de los juzgados.

Actualización

Asimismo, luego de visitar las diversas áreas de esta sede judicial, el magistrado presidente, Moreno Guillén, reiteró la responsabilidad de las y los servidores judiciales con la continuidad de una atención empática a las personas usuarias y añadió que con la actualización constante se transita hacia una justicia más moderna, eficiente y humanista, en beneficio de las y los justiciables chiapanecos.